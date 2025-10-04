Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się w czwartek 9 października meczem #VolleyWrocław – ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Dziesiąta drużyna poprzedniego sezonu sprawdzi formę beniaminka, dla którego będzie to debiut na tym poziomie rozgrywek.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartuje dwanaście drużyn. W fazie zasadniczej rozegrane zostaną dwie rundy - mecz i rewanż, systemem "każdy z każdym", łącznie 22. kolejki. W każdej z nich odbędzie się po sześć spotkań. Drużyny, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli miejsca od 1 do 8, będą rywalizowały w fazie play-off.

Tytułu broni DevelopRes Rzeszów, który jest również uznawany za głównego faworyta rozpoczynających się rozgrywek. Rzeszowskie Rysice w wielkim finale poprzedniego sezonu pokonały ŁKS Commercecon Łódź, który z powodu kłopotów finansowych i odejścia kilku gwiazd nie jest typowany w gronie kandydatów do medalu. Solidny skład zmontowała natomiast trzecia drużyna ostatnich mistrzostw Polski - PGE Budowlani Łódź, mocny kandydat do gry w wielkim finale rozgrywek.

Pierwsza kolejka Tauron Ligi przyniesie kilka ciekawych konfrontacji. Na hit tej kolejki zapowiada się szlagierowe starcie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała z Developresem Rzeszów - czwarta drużyna poprzedniego sezonu zmierzy się z mistrzyniami Polski.

Z pewnością warto jednak zobaczyć wszystkie spotkania tej kolejki, by sprawdzić do jakich zmian kadrowych doszło i jak drużyny Tauron Ligi prezentują się w nowych składach. Transmisje meczów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 1. kolejki Tauron Ligi 2025/2026:

2025-10-09: #VolleyWrocław – ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-10: PGE Budowlani Łódź – ITA Tools Stal Mielec (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-11: Lotto Chemik Police – Sokół & Hagric Mogilno (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-11: UNI Opole – ŁKS Commercecon Łódź (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-13: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Moya Radomka Radom (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-14: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – KS DevelopRes Rzeszów (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

