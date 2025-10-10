Polacy zdobyli osiem medali na juniorskich ME w boksie

Sporty walki

Polscy pięściarze zdobyli osiem medali w mistrzostwach Europy juniorów w Ostrawie. Jedyny złoty wywalczył Fabian Urbański, który triumfował w kategorii 80 kg. W finale wygrał z Gruzinem Dawid Mchecadze 5:0.

Srebro w kat. 54 kg wywalczyła Zuzanna Gołębiewska po finałowej porażce z Francuzką Maloe Teresi. W kat. 85 kg Kajetan Bajzert też zdobył srebrny medal, a w finale uległ Grekowi Ioannisowi Poumpouridisowi.

 

Po brązowe medale sięgnęli natomiast Nadia Formela (51 kg), Oliwia Wasiakowska (57 kg), Milena Ataman (80 kg), Oliwia Rutkowska (+80 kg) oraz Krzysztof Zakrzewski (+90 kg)

