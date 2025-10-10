El. ME U21: Polska - Czarnogóra. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski do lat 21 kontynuuje eliminacje do mistrzostw Europy 2027. Październikowe zgrupowanie jest drugim pod wodzą Jerzego Brzęczka na stanowisku selekcjonera. Podczas pierwszego jego podopieczni świetnie zainaugurowali zmagania, pokonując Macedonię Północną 3:0 i Armenię 4:0.

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla Lewandowskiego. Będzie miał jeszcze trudniej?

Biało-Czerwoni z sześcioma punktami na koncie prowadzą w grupie E, mając lepszy bilans bramkowy od Włochów, którzy również mogą pochwalić się dwoma triumfami.

Drużyna narodowa Czarnogóry po dwóch meczach mają trzy "oczka". Piłkarze z Półwyspu Bałkańskiego najpierw ulegli Włochom 1:2, a później wygrali ze Szwecją 2:0.

Do turnieju finałowego, który odbędzie się w 2027 roku w Albanii oraz Serbii, awansuje dziewięciu zwycięzców swoich grup oraz jedna najlepsza drużyna z drugich miejsc. Ośmiu pozostałych wiceliderów grup rozegra baraże o cztery pozostałe wolne miejsca.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska – Czarnogóra na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

MR, Polsat Sport