Poznaliśmy nazwisko trenera Wieczystej Kraków

Jak przekazał beniaminek 1. ligi, 58-latek podpisał kontrakt obowiązujący do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Lettieri urodził się w Zurychu, a posiada zarówno włoskie, jak i niemieckie obywatelstwo. Swoją bogatą karierę trenerską budował głównie w Niemczech, prowadząc m.in. zespoły MSV Duisburg, Darmstadt 98 oraz FC Augsburg. W latach 2017-19 pracował w grającej w polskiej ekstraklasie Koronie Kielce. Prowadził także FK Poniewież, z którym wywalczył mistrzostwo Litwy, jak również kluby tajlandzkie Muangthong United i Uthai Thani FC.

Ligowy debiut trenera Lettieriego w Wieczystej będzie miał miejsce 18 października, kiedy krakowska drużyna zagra na wyjeździe z GKS Tychy. Nowych podopiecznych poprowadzi jednak po raz pierwszy w sobotę w sparingu z Radomiakiem Radom.

Cecherz został zwolniony w niedzielę, choć Wieczysta zajmuje drugie miejsce w tabeli. O jego dymisji przesądziła porażka 0:2 z Odrą w Opolu, a cztery dni wcześniej krakowianie zremisowali w derbach z liderem rozgrywek - Wisłą 1:1, tracąc gola w ostatniej minucie. Sponsor klubu Wojciech Kwiecień był jednak niezadowolony ze stylu gry prezentowanego przez zespół.

IM, Polsat Sport