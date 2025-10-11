Polska przegrała z Niemcami. Porażka na start eliminacji

Od pierwszych minut rywalizacji przewagę mieli nasi zachodni sąsiedzi, którzy już w 9. minucie otworzyli wynik za sprawą Isaiaha Seretisa. Polacy odpowiedzieli w 28. minucie, gdy Zachary Zalewski skutecznym strzałem doprowadził do remisu. Niestety, końcówka pierwszej połowy należała ponownie do Niemców - tuż przed przerwą Ahmad Najdi zdobył gola "do szatni", przywracając swojej drużynie prowadzenie.



Po zmianie stron obraz gry nie uległ poprawie. Polacy mieli problemy w defensywie, popełniali częste straty i nie potrafili dłużej utrzymać się przy piłce. Brak intensywności w ataku oraz błędy w ustawieniu skutkowały kolejnymi trafieniami dla Niemców, których autorem był Marwan Mirza. Nasza drużyna nie zdołała już odpowiedzieć choćby golem kontaktowym.



Choć porażka na inaugurację nie jest wymarzonym początkiem, sytuacja Biało-Czerwonych wciąż nie jest beznadziejna. Aby zachować szansę na awans z grupy 13., Polacy muszą wygrać wtorkowy mecz z Luksemburgiem. Zwycięstwo zapewni im drugie miejsce w tabeli i tym samym przepustkę do drugiej rundy eliminacji.



Polska - Niemcy 1:4 (1:2)

Bramki: Zachary Zalewski 28 - Isaiah Seretis 9; Ahmad Najdi 43; Marwan Mirza 54 (rzut karny), 68



Polska: Jakub Bochniarz - Adrian Lis, Kacper Cecula, Bartosz Korzyński - Zachary Zalewski, Philip Buchta (63. Adam Hancko), Patryk Prajsnar, Aleksander Wyganowski (78. Hubert Janyszka), Bartosz Szywała (78. Piotr Bartczak) - Kacper Berkowski (31. Antoni Kapusta), Maciej Kucharski (46. Szymon Piasta).



Niemcy: Leonard Prescott - Isaiah Seretis, Igor Dola (23. Joschua Siewert), Jan-Luca Rledl (83. Noah Probst), Cassiano Kiala, Nouh Tidjani - Edin Biber (46. Jannik Veit), Ertugrul Yigit, Kennet Eichhorn, Marwan Mirza (74. Ivan Massek) - Ahmad Najdi (74. Josef Hassfeld).

Żółte kartki: Kucharski, Hancko - Dola.