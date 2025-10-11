Tauron Liga: UNI Opole – ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

UNI Opole w poprzednim sezonie Tauron Ligi nie zdołało zakwalifikować się do play-off i zakończyło rozgrywki na dziewiątym miejscu. W przerwie między rozgrywkami z drużyną rozstało się osiem siatkarek. Odszedł również trener Nicola Vettori, który pracował w Opolu przez siedem lat i wprowadził drużynę do ekstraklasy.

Nowym szkoleniowcem UNI został Bartłomiej Dąbrowski. Jego podopieczne zaczną sezon od konfrontacji z czołowymi drużynami poprzednich rozgrywek. Najpierw podejmą wicemistrza Polski ŁKS Commercecon Łódź, a następnie zmierzą się na wyjeździe z mistrzem DevelopResem Rzeszów.

ŁKS Commercecon Łódź kilka miesięcy temu wywalczył srebrny medal Tauron Ligi, ale prognozy na rozpoczynający się sezon nie wyglądają tak optymistycznie. Sytuacja organizacyjno-finansowa wymusiła kilka zmian, a z drużyną pożegnały się największe gwiazdy.

– Latem w naszym klubie dużo się działo. Prezes powierzył mi funkcję dyrektora, żeby pewne sprawy organizacyjne wyprostować. W związku z tym zdecydowaliśmy się na opcję budżetową i można powiedzieć sezon przejściowy. To z kolei wiązało się z rozstaniem z zawodniczkami z wyższymi kontraktami. Zmiany w kadrze były też powodem rezygnacji trenera Kawki, w związku z czym mając doświadczenie trenerskie przejąłem zespół – przyznał w rozmowie z PAP nowy trener ŁKS Adrian Chyliński.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn wywalczy awans do fazy zasadniczej. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

