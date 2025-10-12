WTA w Osace: Naomi Osaka - Wakana Sonobe. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Naomi Osaka i Wakana Sonobe zagrają ze sobą w ramach pierwszej rundy turnieju WTA w Osace. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Wakana Sonobe na Polsatsport.pl.

Zajmujące 267. miejsce w światowym rankingu Sonobe zazwyczaj bierze udział w zawodach nieco niższej rangi niż WTA. 17-letnia Japonka miała ostatnio sporą przerwę w grze, bowiem ostatnie spotkanie rozegrała pod koniec września w ITF Rancho Santa Fe. Przegrała wówczas z Emerson Jones 5:7, 2:6. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy triumfatorkę turnieju w Wuhan! Niesamowity rollercoaster w drugim secie

 

Osaka z kolei jest świeżo po turnieju w Wuhan. Nie może go jednak zaliczyć do udanych. Z rywalizacją pożegnała się już w drugiej rundzie. Pokonała ją Linda Noskova 7:6 (7-2), 6:3.

 

To będzie pierwsze spotkanie Osaki z Sonobe.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Wakana Sonobe na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 