Elite League U20: Polska - Szwajcaria. Relacja live i wynik na żywo
Polska - Szwajcaria to jeden z poniedziałkowych meczów młodzieżowych rozgrywek Elite League do lat 20. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Polacy zaczęli te zmagania od domowej porażki z Portugalią 1:2 we wrześniu tego roku, podczas gdy Szwajcarzy najpierw przegrali u siebie z Niemcami aż 1:5, a następnie zwyciężyli na własnym boisku Czechy 2:1.
Obie reprezentacje w tej kategorii wiekowej ostatni raz rywalizowały ze sobą w listopadzie 2019 roku, a więc mowa o zupełnie innym pokoleniu piłkarzy. Wówczas o wiele lepsze okazała się Polska, która wygrała aż 5:1, również w ramach zmagań Elite League.
Polska U20 w tym roku ma zaplanowany jeszcze mecz z Czechami w listopadzie.
