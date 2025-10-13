Elite League U20: Polska - Szwajcaria. Relacja live i wynik na żywo

Polacy zaczęli te zmagania od domowej porażki z Portugalią 1:2 we wrześniu tego roku, podczas gdy Szwajcarzy najpierw przegrali u siebie z Niemcami aż 1:5, a następnie zwyciężyli na własnym boisku Czechy 2:1.

Obie reprezentacje w tej kategorii wiekowej ostatni raz rywalizowały ze sobą w listopadzie 2019 roku, a więc mowa o zupełnie innym pokoleniu piłkarzy. Wówczas o wiele lepsze okazała się Polska, która wygrała aż 5:1, również w ramach zmagań Elite League.

Polska U20 w tym roku ma zaplanowany jeszcze mecz z Czechami w listopadzie.

