Holandia U18 - Polska U18. Relacja live i wynik na żywo
W jednym z poniedziałkowych meczów towarzyskich na piłkarskiej niwie młodzieżowej reprezentacja Holandii do lat 18 zmierzy się ze swoimi rówieśnikami z Polski. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Dla polskiej młodzieżówki to drugie spotkanie kontrolne w ramach październikowego zgrupowania. Biało-Czerwoni rywalizowali bowiem 11 października z Irlandią. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem naszych rodaków 2:0.
Warto podkreślić, że Polacy są niepokonani w tej kategorii wiekowej od marca 2025 roku, kiedy przegrali z Walią 0:1. Od tamtej pory do starcia z Holendrami rozegrali sześć meczów, w których odnieśli cztery zwycięstwa i zanotowali dwa remisy.
Co ciekawe, również Holandia przystępuje do meczu z Polską jako niepokonana ekipa od marca tego roku. Wówczas team "Oranje" uległ Niemcom 0:1. Następnie drużyna z Beneluksu pokonała już we wrześniu Stany Zjednoczone 2:1 oraz aż 8:2, a ostatnio zremisowała ze Szwajcarią 3:3.
