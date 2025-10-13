Holandia U18 - Polska U18. Relacja live i wynik na żywo

Dla polskiej młodzieżówki to drugie spotkanie kontrolne w ramach październikowego zgrupowania. Biało-Czerwoni rywalizowali bowiem 11 października z Irlandią. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem naszych rodaków 2:0.

Warto podkreślić, że Polacy są niepokonani w tej kategorii wiekowej od marca 2025 roku, kiedy przegrali z Walią 0:1. Od tamtej pory do starcia z Holendrami rozegrali sześć meczów, w których odnieśli cztery zwycięstwa i zanotowali dwa remisy.

ZOBACZ TAKŻE: To poza zasięgiem Lewandowskiego?! Zbigniew Boniek stawia warunek! "Od tego najwięcej zależy"

Co ciekawe, również Holandia przystępuje do meczu z Polską jako niepokonana ekipa od marca tego roku. Wówczas team "Oranje" uległ Niemcom 0:1. Następnie drużyna z Beneluksu pokonała już we wrześniu Stany Zjednoczone 2:1 oraz aż 8:2, a ostatnio zremisowała ze Szwajcarią 3:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Holandia U18 - Polska U18 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport