Luksemburg - Polska. Relacja live i wynik na żywo

Luksemburg - Polska to spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw Europy do lat 17. Relacja live i wynik na żywo meczu Luksemburg - Polska na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 18:00.

W pierwszej fazie eliminacji mistrzostw Europy do lat 17, które odbędą się w 2026 roku, reprezentacje zostały podzielone na 14 grup po trzy lub cztery zespoły. Polska znajduje się w grupie 13. z Niemcami i Luksemburgiem. 

 

Inauguracyjne spotkanie Biało-Czerwoni mają już za sobą. Podopieczni Piotra Kobiereckiego przegrali z Niemcami 1:4. Honorowym trafieniem dla naszej drużyny popisał się Zachary Zalewski.

 

Piłkarze z Luksemburga również musieli uznać wyższość ekipy prowadzonej przez Andre Pawlaka, ulegając jej 0:4.

 

