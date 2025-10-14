El. MŚ 2026: Portugalia - Węgry. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Portugalia - Węgry to jeden z wtorkowych meczów w ramach eliminacji mistrzostw świata. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Portugalczycy znakomicie rozpoczęli eliminacje, wygrywając na wyjeździe z Armenią aż 5:0. Następnie czwarta drużyna mistrzostw świata z 1966 roku pokonała w delegacji Węgry 3:2, aby wreszcie u siebie zwyciężyć Irlandię 1:0.

 

Węgrzy poza wspomnianą porażką z Portugalią, zremisowali na wyjeździe z Irlandią 2:2 oraz pokonali u siebie Armenię 2:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Portugalia - Węgry na Polsatsport.pl.

