Trener reprezentacji Polski zrezygnował! Odchodzi po wielu latach

"Po kilkunastu latach współpracy z Żużlową Reprezentacją Polski, w tym pięciu latach na stanowisku trenera kadry seniorów, Rafał Dobrucki 13 października 2025 roku zrezygnował z pełnionej funkcji. Z Polskim Związkiem Motorowym i Główną Komisją Sportu Żużlowego był związany od 2012 roku, kiedy został trenerem kadry juniorów. Od grudnia 2020 roku prowadził również samodzielnie reprezentację seniorów" - napisano w opublikowanym w środę komunikacie PZMot.

"W tym czasie podopieczni Rafała Dobruckiego zdobyli ponad 50 medali mistrzostw Europy i świata – zarówno indywidualnych, jak i drużynowych – zapisując ważne karty historii polskiego speedwaya oraz przyczyniając się do umocnienia pozycji Biało-Czerwonych na międzynarodowej arenie żużlowej. Dziękujemy Rafałowi Dobruckiemu za jego wkład w rozwój i sukcesy polskiego speedwaya oraz Żużlowej Reprezentacji Polski" - dodano.

Pod wodzą Dobruckiego Polacy w 2023 roku sięgnęli po Drużynowy Puchar Świata. Jednak w rozgrywanych w pozostałych latach za jego kadencji zawodach Speedway of Nations, drużynowych mistrzostwach świata w formule par, nigdy nie udało im się stanąć na najwyższym stopniu podium. W niedawnych zmaganiach w Toruniu przegrali w finale z Australijczykami.

BS, PAP