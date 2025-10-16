Legenda nagle odchodzi z reprezentacji Polski! "Z bólem serca"

Leszek Laszkiewicz w biało-czerwonych barwach rozegrał 216 meczów, a w ostatnich latach był ich team leaderem. Nowe władze PZHL-u, z prezesem Krzysztofem Woźniakiem na czele, doprowadziły do zmiany selekcjonera. Misja Roberta Kalabera została zakończona, zastąpił go fiński szkoleniowiec GKS-u Tychy Pekka Tirkkonen. Odchodzi także Laszkiewicz.

- Prezes Woźniak proponował mi dalszą współpracę, ale postanowiłem odejść. Gdyby kadry nie prowadził trener pracujący w klubie, to pewnie bym został. Ale doradziłem prezesowi Woźniakowi, że trenerowi Tirkkonenowi łatwiej będzie współpracować z Jarkiem Rzeszutką, którego ma w Tychach na miejscu – powiedział Polsatowi Sport Leszek Laszkiewicz.



Popularny "Laszka" jest już po rozmowie z Rzeszutką, któremu zdradził tajniki pracy team leadera.



- Wszystkim dziękuję za współpracę, odchodzę z bólem serca. To było wspaniałe pięć lat, dobrze się czułem w reprezentacji. Teraz pora trochę odpocząć, bo po gonitwie między klubem a reprezentacją nie było na to czasu – dodaje dyrektor sportowy JKS GKS-u Jastrzębie-Zdrój.



- Jarosław Rzeszutko przejmuje zadania Leszka. Ma dobry kontakt z zawodnikami, będzie też organizował nasze zgrupowania. Noclegi, posiłki, logistyka będą na jego głowie – powiedział nam selekcjoner Pekka Tirkkonen, który lada dzień ogłosi powołanie na listopadowe zgrupowanie w Sosnowcu.



Zanosi się na wielkie powrotu do kadry napastnika Zagłębia Sosnowiec Arona Chmielewskiego i obrońcy GKS-u Tychy - Bartosza Ciury.



Trener Tirkkonen nie zamierza robić rewolucji w sztabie. Będzie współpracował z trenerami, których miał pod ręką Robert Kalaber. Jego asystentami będą: Grzegorz Klich, Tobiasz Bigos i odpowiedzialny za przygotowanie bramkarzy Mateusz Skrabalak.



- Więcej asystentów nie potrzebuję. Ewentualnie poszukamy jeszcze specjalisty od przygotowania fizycznego – zaznacza Tirkkonen.



Pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Tirkkonena, związane z turniejem European Cup of Nations, odbędzie się w dniach 6-9 listopada w Sosnowcu, a rywalami Polaków będą - Włosi, Słoweńcy i Wielka Brytania. Imprezą docelową reprezentacji w tym sezonie są MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu, które rozpoczną się 2 maja przyszłego roku. Transmisje z MŚ pokażemy na antenach Polsatu Sport.