Szlagierem weekendu w Europie będzie sobotni "Der Klassiker", czyli starcie w siódmej kolejce Bundesligi lidera Bayernu Monachium (18 pkt) z wiceliderem Borussią Dortmund (14).

Zespół Vincenta Kompany'ego odniósł sześć ligowych zwycięstw z rzędu, strzelając aż 25 goli i tracąc tylko trzy. Król strzelców Bundesligi, Harry Kane, wciąż jest w znakomitej formie, w obecnym sezonie zdobył już 11 bramek w lidze. Na dodatek sprowadzony latem Luis Diaz bezproblemowo wkomponował się do zespołu, ma pięć trafień i cztery asysty w niemieckiej ekstraklasie.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w Paryżu. PSG zatrzymane

Teraz obu napastników czeka jednak niełatwe zadanie, bowiem ekipa z Dortmundu straciła tylko jedną bramkę w ostatnich pięciu meczach Bundesligi.

- Nasz drużyna rozwija się, idzie w dobrym kierunku. Stawka sobotniego meczu jest wysoka, bo dobry wynik z bezpośrednim rywalem może liczyć się podwójnie - podkreślił trener Borussii Niko Kovac.

- Jesteśmy dużym klubem, ale Bayern to mistrzowski rekordzista - dodał z szacunkiem.

Relacja live i wynik na żywo mecz Bayern Monachium - Borussia Dortmund na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.

PAP