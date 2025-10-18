Drużyny ligowe wracają na boiska po przerwie na zgrupowania i mecze reprezentacji narodowych, ale część z nich musi borykać się z kontuzjami piłkarzy, którzy nabawili się urazów właśnie w tym okresie.

Przykładem są kłopoty zdrowotne Roberta Lewandowskiego. 37-letni napastnik w niedzielnym meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą w Kownie strzelił gola, ustalając wynik na 2:0. W końcówce spotkania, po rzucie wolnym, złapał się za mięsień dwugłowy, ale zagrał do końca, a po ostatnim gwizdku przyznał, że raczej nie powinno być problemów.

We wtorek Barcelona ogłosiła jednak, że 37-letni napastnik ma naderwany mięsień w lewym udzie. Nie wspomniano o potencjalnym czasie absencji.

Selekcjoner Jan Urban przyznał, że mimo wszystko wierzy, iż Lewandowski zdoła wykurować się do listopadowego zgrupowania kadry, którą czekają eliminacyjne mecze z Holandią u siebie (14.11) i z Maltą na wyjeździe (17.11).

Na razie jednak piłkarz Barcelony musi pauzować. Opuści kilka spotkań, a pierwszym będzie sobotnie starcie z Gironą w dziewiątej kolejce. W następnej serii gier mistrz Hiszpanii zagra w El Clasico z Realem Madryt.

Trener Hansi Flick ma nad czym myśleć, ponieważ Lewandowski to jeden z wielu kontuzjowanych piłkarzy. Z kłopotami zdrowotnymi w jego drużynie borykają się też Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha oraz bramkarze Joan Garcia i Marc-Andre ter Stegen (pierwszym golkiperem jest obecnie Wojciech Szczęsny).

Najlepiej wygląda sytuacja Yamala i Lopeza. Obaj wznowili w środę treningi po urazach pachwiny i mogą być gotowi na mecz z Gironą.

Po ostatniej porażce 1:4 z Sevillą, Barcelona spadła na drugie miejsce w tabeli. Ma 19 punktów i o dwa ustępuje "Królewskim", których czeka w niedzielę mecz na wyjeździe z Getafe, na przedmieściach Madrytu.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Girona na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 16:15.

MR, PAP