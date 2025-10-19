Orlen Superliga: Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Industria Kielce - Orlen Wisła Płock to mecz ósmej kolejki Orlen Superligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl.

Rywalizacja zespół z Kielc i Płocka zawsze wzbudza ogromne emocje w kibicach polskiego szczypiorniaka. Są to bowiem dwa najmocniejsze kluby z naszego kraju, między którymi co sezon rozstrzyga się sprawa mistrzostwa Polski. Warto również przypomnieć, że zarówno Industria jak i Wisła reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej, biorąc udział w Lidze Mistrzów. 

 

Obie ekipy zaczęły ten sezon Orlen Superligi bardzo mocno. Mistrzowie i wicemistrzowie Polski mają na swoich kontach po 18 punktów, zgromadzonych w sześciu kolejkach. Lepszym bilansem bramkowym może popisać się Wisła (230:144 - Orlen Wisła Płock, 234:151 - Industria Kielce).

 

Ostatnio te dwie ekipy stanęły naprzeciwko siebie podczas zmagań o Superpuchar Polski w sierpniu tego roku. Wtedy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła drużyna ze stolicy województwa świętokrzyskiego.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

