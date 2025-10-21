To spotkanie można porównać do pojedynku Dawida z Goliatem. PGE Projekt Warszawa, czyli trzecia drużyna poprzedniego sezonu kontra ligowy beniaminek - InPost ChKS Chełm.

Do zespołu z Warszawy dołączyli przed sezonem Bartosz Bednorz, Karol Kłos. Stery w drużynie objął także nowy szkoleniowiec, Tommi Tiilikainen. W Chełmie "na ławce" zasiądzie Krzysztof Andrzejewski, który do dyspozycji będzie miał m.in. Amirhosseina Esfandiara, Remigiusza Kapicę i Rune'a Fastelanda.

Siatkarze ze stolicy wzięli ostatnio udział w Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Spisali się w nim bardzo solidnie i zajęli drugie miejsce, ustępując jedynie Bogdance LUK Lublin.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport