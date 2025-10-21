SuperLega: Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Inauguracyjna kolejka włoskiej SuperLegi trwa. W jednym ze spotkań Vero Volley Monza podejmie Sir Susa Scai Perugia. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl.

Perugia w zeszłym sezonie zajęła trzecie miejsce w SuperLedze. Po rollercoasterze w półfinale siatkarze Angelo Lorenzettiego ulegli Cucine Lube Civitanovie 2:3. Monza z kolei rzutem na taśmę uniknęła spadku i zajęła 11. lokatę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie zmiany w siatkarskich przepisach! Tak teraz wygląda PlusLiga

 

Skład Perugii jest naszpikowany gwiazdami. Barw tego zespołu bronią m.in Simone Giannelli, Kamil Semeniuk, Yuki Ishikawa i Wassim Ben Tara. 

 

W Monzie również występuje kilku siatkarzy światowego formatu. Erik Rohrs, Jan Zimmermann czy Martin Atanasov - to tylko niektóre nazwiska, które w tym sezonie będą stanowić o sile ekipy z Lombardii.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKASUPERLEGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 