Perugia w zeszłym sezonie zajęła trzecie miejsce w SuperLedze. Po rollercoasterze w półfinale siatkarze Angelo Lorenzettiego ulegli Cucine Lube Civitanovie 2:3. Monza z kolei rzutem na taśmę uniknęła spadku i zajęła 11. lokatę.

Skład Perugii jest naszpikowany gwiazdami. Barw tego zespołu bronią m.in Simone Giannelli, Kamil Semeniuk, Yuki Ishikawa i Wassim Ben Tara.

W Monzie również występuje kilku siatkarzy światowego formatu. Erik Rohrs, Jan Zimmermann czy Martin Atanasov - to tylko niektóre nazwiska, które w tym sezonie będą stanowić o sile ekipy z Lombardii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport