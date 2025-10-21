SuperLega: Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia. Relacja live i wynik na żywo
Inauguracyjna kolejka włoskiej SuperLegi trwa. W jednym ze spotkań Vero Volley Monza podejmie Sir Susa Scai Perugia. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl.
Perugia w zeszłym sezonie zajęła trzecie miejsce w SuperLedze. Po rollercoasterze w półfinale siatkarze Angelo Lorenzettiego ulegli Cucine Lube Civitanovie 2:3. Monza z kolei rzutem na taśmę uniknęła spadku i zajęła 11. lokatę.
ZOBACZ TAKŻE: Wielkie zmiany w siatkarskich przepisach! Tak teraz wygląda PlusLiga
Skład Perugii jest naszpikowany gwiazdami. Barw tego zespołu bronią m.in Simone Giannelli, Kamil Semeniuk, Yuki Ishikawa i Wassim Ben Tara.
W Monzie również występuje kilku siatkarzy światowego formatu. Erik Rohrs, Jan Zimmermann czy Martin Atanasov - to tylko niektóre nazwiska, które w tym sezonie będą stanowić o sile ekipy z Lombardii.
Relacja live i wynik na żywo meczu Vero Volley Monza - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.Przejdź na Polsatsport.pl