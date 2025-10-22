Trudny sezon przed ZAKSĄ. "Będziemy musieli walczyć"

Krystian Natoński (Polsat Sport): Trenerze, jaki jest cel ZAKSY na ten sezon?

Andrea Giani (trener ZAKSY Kędzierzyn-Koźle): Naszym celem jest rozegranie dobrego sezonu, czyli takiego, w którym nasz zespół zda sobie sprawę z wielkich możliwości, ale aby je wykorzystać, musimy wypracować sobie świetną tożsamość zawodniczą.

Jak oceni pan wzmocnienia dokonane przez ZAKSĘ? Wśród nowych nabytków m.in. Rychlicki i Isaacson.

W naszym zespole wymieniliśmy dziesięciu zawodników, to dużo. Musimy wypracować sobie tę tożsamość w pierwszej części sezonu. To nigdy nie jest łatwe, ale w zespole jest ogromna chęć, aby ją wypracować, aby być konkurencyjnym w trakcie sezonu.

Po roku pracy w ZAKS-ie, jakby pan porównał SuperLegę do PlusLigi? Nie od dziś mówi się, że to dwie najmocniejsze ligi w Europie.

To dwie ligi o wysokiej wydajności i myślę, że europejskie puchary są interesujące, ponieważ kiedy najważniejsze mecze rozgrywają włoskie lub polskie drużyny, to znaczy, że to dwie ligi, które prezentują najlepszą siatkówkę. Myślę, że ostatecznie, jak zawsze, to detale robią różnicę. I nie ma jednej silniejszej drużyny; są silne drużyny, bardzo silne.

Jesteśmy po mistrzostwach świata. Jako Włoch jest pan na pewno dumny, ale jako selekcjoner reprezentacji Francji niekoniecznie. Co się stało?

- To były mistrzostwa świata. Czym się charakteryzują? Mamy losowanie drabinki, w jednej z których znalazły się Włochy, Polska, Francja, Japonia, więc drużyny, które są w czołówce rankingu FIVB, wszystkie znalazły się w tej części drabinki. A z drugiej strony duże niespodzianki, ponieważ eliminacja Brazylii z pewnością była jedną z nich. Do tego Bułgaria zagrała w finale mistrzostw świata, co nie jest małym osiągnięciem. A co do naszej drużyny, z pewnością zabrakło nam jednej wygranej. Jeśli chodzi o jakość, przegraliśmy dwa mecze w tie-breaku i taka jest prawda. Myślę, że światowa siatkówka się zmieniła, zmienia się bardzo, i nawet największe drużyny muszą się do tego dostosować. Dotyczy to drużyn, dotyczy to również zawodników, ich zaangażowania. To były wspaniałe mistrzostwa świata, widzieliśmy kilka dużych niespodzianek, a Włochy wygrały swoje drugie z rzędu mistrzostwa świata, więc to był wspaniały pokaz siły.

Czy obecna kadra Włoch może osiągnąć tyle, co ekipa Italii z lat '90?

To bardzo silna drużyna; od trzech lat udowadniają, że są drużyną najwyższej klasy. Ale podobnie jak Polska, myślę, że Włochy i Polska to dwie najsilniejsze drużyny na świecie. Moja drużyna, czyli Francja stara się do nich dołączyć. Wygraliśmy dwa razy VNL, wygraliśmy igrzyska olimpijskie w zeszłym roku. Włochy, Francja i Polska zawsze docierają do finałów lub półfinałów, więc pozostali będą musieli zrobić coś ekstra, aby udowodnić swoją siłę.

Ostatnie pytanie dotyczy PlusLigi. Kto będzie liczył się w walce o mistrzostwo? ZAKSA, Lublin, Jastrzębie, Zawiercie?

Lublin to nowy mistrz Polski, więc jest zasada bij mistrza. Za tym zespołem stoją drużyny, które moim zdaniem są bardzo konkurencyjne. Rzeszów to drużyna, która zbudowała świetny skład. Zawiercie to wspaniała drużyna, podobnie jak Jastrzębie, które zawsze wie, jak się utrzymać w czołówce i moim zdaniem będzie tak dalej. Ciekawy zespół zbudowała Częstochowa, która ma bardzo ambitny skład. My chcemy mieć świetny sezon, więc będziemy musieli walczyć.

Cała rozmowa z Andreą Gianim w załączonym materiale wideo.

