Tauron Liga siatkarek: PGE Budowlani Łódź - DevelopRes Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Już w trzeciej kolejce fazy zasadniczej dojdzie do hitowego starcia najpoważniejszych kandydatów do finału obecnego sezonu. Początek rozgrywek nie był idealny w wykonaniu drużyny z Łodzi. Siatkarki PGE Budowlanych niespodziewanie poniosły porażkę 2:3 z ITA Tools Stalą Mielec. W drugiej kolejce szybko się odbudowały, wygrywając na wyjeździe z Sokołem & Hagric Mogilno 3:1.

Mistrzynie Polski wystartowały znacznie pewniej. DevelopRes w dwóch pierwszych spotkaniach zgarnął komplet punktów. W pierwszej kolejce grał na trudnym terenie w Bielsku-Białej i wygrał 3:1, a w drugiej pewnie rozprawił się u siebie z ekipą UNI Opole 3:0.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Budowlani Łódź - DevelopRes Rzeszów w piątek 24 października o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport