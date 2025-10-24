Polskie piłkarki pierwszy raz w historii awansowały na mistrzostwa Europy. W fazie grupowej Euro 2025 przegrały 0:2 z Niemkami, 0:3 ze Szwedkami oraz wygrały 3:2 z Dunkami. W meczu o honor gole strzeliły Natalia Padilla-Bidas, Ewa Pajor i Martyna Wiankowska. Polki zajęły trzecie miejsce w grupie C i nie awansowały do ćwierćfinału.

W fazie grupowej turnieju w Szwajcarii odpadła również Holandia, która wygrała z Walią 3:0, a potem przegrała z Anglią 0:4 i Francją 2:5. W kobiecym rankingu FIFA reprezentacja Holandii zajmuje 11. miejsce, Polska jest 26.

Dla drużyny trenerki Niny Patalon październikowe sparingi to część przygotowań do przyszłorocznych meczów w dywizji A Ligi Narodów, w której Polki zmierzą się z trzema drużynami z europejskiej czołówki.

W sierpniu Patalon przedłużyła kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej do końca eliminacji mistrzostw świata, które odbędą się w 2027 roku w Brazylii. Selekcjonerka obecnie nie może skorzystać z usług Pajor, która opuści mecze reprezentacji Polski pierwszy raz od niemal czterech lat. Napastniczka Barcelony 12 października doznała kontuzji kolana w ligowym meczu z Atletico Madryt i będzie pauzować przez kilka tygodni.

Kontuzjowana jest również obrończyni Paris Saint-Germain Paulina Dudek, która złamała kość śródstopia. Patalon będzie zatem miała okazję sprawdzić młodsze, mniej doświadczone zawodniczki. Powołania otrzymały m.in. Jagoda Cyraniak, Oliwia Łapińska oraz Krystyna Flis, które w czerwcu reprezentowały Polskę na mistrzostwach Europy do lat 19 na Podkarpaciu.

