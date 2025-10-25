Kamil Majchrzak - Jesper de Jong na żywo. ATP w Paryżu. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Kamil Majchrzak - Jesper de Jong to spotkanie pierwszej rundy kwalifikacji turnieju ATP w Paryżu. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Jesper de Jong na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak przystępuje do eliminacji prestiżowego turnieju rangi ATP Masters 1000 w Paryżu. Polak w drabince został rozstawiony z numerem 11., a jego pierwszym przeciwnikiem jest Holender Jesper de Jong.

 

Obaj panowie mieli już okazję spotkać się na jednym korcie. Na początku kwietnia tego roku podczas imprezy ATP 250 w Marrakeszu. Wtedy w 1/8 finału lepszy w dwóch partiach (7:6(3), 6:1) okazał się Polak, który całe zmagania zakończył dopiero na etapie półfinału.

 

W ostatnim czasie Majchrzak również prezentuje wysoki poziom. Piotrkowianin wygrywa mecze, które powinien, natomiast kiedy po drugiej stronie siatki staje wyżej notowany rywal, jest w stanie nawiązać walkę.

 

