Kamil Majchrzak przystępuje do eliminacji prestiżowego turnieju rangi ATP Masters 1000 w Paryżu. Polak w drabince został rozstawiony z numerem 11., a jego pierwszym przeciwnikiem jest Holender Jesper de Jong.

Obaj panowie mieli już okazję spotkać się na jednym korcie. Na początku kwietnia tego roku podczas imprezy ATP 250 w Marrakeszu. Wtedy w 1/8 finału lepszy w dwóch partiach (7:6(3), 6:1) okazał się Polak, który całe zmagania zakończył dopiero na etapie półfinału.

W ostatnim czasie Majchrzak również prezentuje wysoki poziom. Piotrkowianin wygrywa mecze, które powinien, natomiast kiedy po drugiej stronie siatki staje wyżej notowany rywal, jest w stanie nawiązać walkę.

