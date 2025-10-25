Oba zespoły przystępują do tego spotkania w zupełnie odmiennych nastrojach. Legia, mimo słabszego okresu gry i niepewnej sytuacji w klubie spowodowanej przyszłością trenera Edwarda Iordanescu oraz serią przeciętnych wyników, zdaje się wracać na właściwe tory. Stołeczny zespół jest na fali wznoszącej po znakomitym występie w Lidze Konferencji UEFA, w którym pokonał ukraiński Szachtar Donieck 2:1 na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie. Bohaterem spotkania został Rafał Augustyniak - autor dwóch pięknych bramek, w tym zwycięskiego trafienia z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry.

Lech z kolei zaliczył niespodziewaną wpadkę w europejskim pucharze, przegrywając z gibraltarskim Lincoln Red Imps 1:2. To bolesna porażka dla mistrzów Polski, którzy dotąd prezentowali solidną formę zarówno w PKO BP Ekstraklasie, jak i w Lidze Konferencji. W krajowych rozgrywkach poznaniacy zajmują szóste miejsce w tabeli, ale wciąż pozostają w grze o najwyższe lokaty.

Legia Warszawa - Lech Poznań. Wynik meczu. Kto wygrał w PKO BP Ekstraklasie?

O tym, kto zwyciężył w meczu Legia - Lech, dowiemy się w niedzielę, w godzinach wieczornych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:15, a wynik meczu zaktualizujemy w tym tekście tuż po zakończeniu rywalizacji.

ŁO, Polsat Sport