Dla podopiecznych Michała Winiarskiego to pierwszy mecz tego sezonu, podczas gdy Projekt na inaugurację zmagań pokonał u siebie InPost ChKS Chełm bez straty seta. Warto jednak podkreślić, że to spotkanie było bardzo wyrównane i wynik końcowy nie odzwierciedla przebiegu rywalizacji.

ZOBACZ TAKŻE: Sobota z PlusLigą! Gdzie oglądać mecze?

Warta i Projekt mają wysokie ambicje na ten sezon, toteż bezpośrednia konfrontacja urasta na miana szlagieru. W poprzednim sezonie oba zespoły zmierzyły się ze sobą aż sześciokrotnie! W rundzie zasadniczej PlusLigi siatkarze Projektu wygrali u siebie 3:0, ale przegrali na wyjeździe 1:3. Do tego "Jurajscy Rycerze" pokonali warszawian w półfinale Pucharu Polski 0:3 oraz play-off PlusLigi, gdzie najpierw ulegli po tie-breaku, ale potem odnieśli dwie wygrane - ponownie po pięciosetowych rywalizacjach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport