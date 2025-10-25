Sobota z PlusLigą! Gdzie oglądać mecze?

Nowy sezon PlusLigi rozpoczął się w poniedziałek. Na przestrzeni trzech dni odbyło się pięć spotkań, a teraz czas na drugą serię gier. W sobotę kibiców czekają trzy mecze.

Zaczniemy od hitowej rywalizacji Aluronu CMC Warty Zawiercie z PGE Projektem Warszawa. Gospodarze to wicemistrzowie Polski z poprzedniego sezonu. Stołeczni zakończyli natomiast rozgrywki zdobyciem brązowego medalu. Dwie czołowe drużyny minionego sezonu, również w rozpoczętej właśnie edycji PlusLigi są zaliczane do ścisłego grona kandydatów do medali.



Później przeniesiemy się do Lublina, gdzie Bogdanka LUK podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski w pierwszej kolejce, zgodnie z oczekiwaniami, poradzili sobie ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Jak będzie tym razem?



Na koniec dnia pasjonować będziemy się natomiast konfrontacją PGE GiEK Skry Bełchatów z Indykpolem AZS Olsztyn. W poprzedniej kampanii bełchatowianie musieli się sporo napracować, by udowodnić swoją wyższość nad Akademikami na własnym podwórku. Ostatecznie pokonali AZS po tie-breaku. Teraz postarają się zdobyć komplet punktów przed własnymi kibicami.

PlusLiga - 25.10. Plan transmisji:

14:45: Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE Projekt Warszawa; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

17:30: Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle; Polsat Sport 1, Polsat Box Go

20:30: PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn; Polsat Sport 1, Polsat Box Go