Spurs znów zwycięscy. Sochan nie grał

Wembanyama trafił 13 z 23 rzutów z gry. Jego dorobek mógł być bardziej okazały, ale na początku dogrywki musiał opuścić parkiet po popełnieniu szóstego faulu.

Drugim strzelcem Spurs był Devin Vassell - 23. Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługują Zion Williamson - 27 pkt i 10 zbiórek oraz Trey Murphy 24 pkt i 10 zbiórek.

Sochan zmaga się z urazem lewego nadgarstka. Nie wiadomo, kiedy wróci do gry. Spurs kolejny mecz rozegrają w niedzielę, gdy podejmą Brooklyn Nets.

W Konferencji Zachodniej oprócz Teksańczyków bez porażki pozostaje jeszcze tylko broniąca tytułu ekipa Oklahoma City Thunder.

Luka Doncic został czwartym w historii koszykarzem, który w dwóch pierwszych meczach sezonu zdobywał co najmniej 40 punktów. Wcześniej dokonali tego Michael Jordan, Wilt Chamberlain i Anthony Davis.

Po 43 na inaugurację, tym razem Słoweniec uzyskał 49, a jego Los Angeles Lakers wygrali u siebie z Minnesota Timberwolves 128:110. Doncic miał okazje, aby osiągnąć pułap 50 pkt, ale w końcówce spudłował dwa rzuty z gry i jeden wolny. Jego dorobek uzupełnia 11 zbiórek i osiem asyst.

Lakers wciąż muszą sobie radzić bez kontuzjowanego LeBrona Jamesa.

Wśród Timberwolves najlepszy był Anthony Edwards - 31 pkt.

Minionej nocy do niespodzianki doszło w Portland, gdzie miejscowi Trail Blazers, wskazywani jako jedna z najsłabszych drużyny, gładko wygrali z Golden State Warriors 139:119. W ekipie gości świetnie spisał się Stephen Curry, notując 35 pkt, ale słabszy dzień mieli jego koledzy.