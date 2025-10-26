Lando Norris wygrał w Meksyku! Brytyjczyk liderem klasyfikacji generalnej F1

Po starcie nie było niespodzianki, dobrze zaprezentował się Norris, utrzymał prowadzenie wywalczone w sobotę w kwalifikacjach. Za nim jechali Leclerc i Lewis Hamilton z Ferrari. Norris dość szybko zaczął odjeżdżać Leclercowi, który ściął zakręt i wyszedł na prowadzenie, ale musiał po decyzji sędziów oddać pozycję lidera kierowcy McLarena.

Później takich przypadków było jeszcze kilka, Brytyjczyk George Russell z Mercedesa skarżył się na Verstappena, a Holender na Hamiltona. Problemy na starcie miał Piastri, po trzech okrążeniach spadł na 11. pozycję i musiał później odrabiać straty.

Na szóstym okrążeniu Hamilton ściął ponownie zakręt i wyprzedził Verstappena. Sędziowie nie mieli sentymentu i wielokrotny mistrz świata dostał 10 s kary. Hamilton na 26. okrążeniu zjechał do serwisu na zmianę opon, przez 10 s odrabiał karę, mechanicy nie mogli się nawet zbliżyć do jego bolidu. Gdy w końcu zmienili mu opony, Brytyjczyk wrócił na tor na 14. pozycji i to był koniec jego marzeń o dobrym wyniku w Meksyku.

W drugiej części wyścigu Norris miał ponad 25 s przewagi nad Leclerkiem i spokojnie jechał po zwycięstwo. Za Monakijczykiem czaił się Verstappen, ale jego strata do kierowcy Ferrari dość długo także utrzymywała się w przedziale 8-10 s. Dopiero w końcówce Verstappen zdecydowanie przyśpieszył, Leclerc jednak nie dał mu się zaskoczyć i z niewielką przewagą nad Holendrem wywalczył drugą lokatę.

Gwiazdą wyścigu w Meksyku był Oliver Bearman z Haasa. Startując z piątej linii młody Brytyjczyk dobrze wykorzystał zamieszanie na początku wyścigu, przebił się do czołówki i dość długo jechał na trzeciej pozycji. Ostatecznie był czwarty, został wybrany najlepszym kierowcą wyścigu. W końcówce Piastri próbował go wyprzedzić, gdyż wywalczenie czwartej lokaty dawało Australijczykowi możliwość utrzymania pozycji lidera mistrzostw świata.

To się jednak nie udało, Piastri był piąty i spadł w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata na drugie miejsce mając na koncie 356 pkt. O 1 pkt wyprzedza go partner z teamu Norris. Trzeci jest Verstappen - 321 pkt.

Za dwa tygodnie 9 listopada zostanie rozegrana 21. runda mistrzostw świata - wyścig o Grand Prix Brazylii.

Wyniki GP Meksyku: 1. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1:37.58,574 2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) strata 30,324 s 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 31,049 4. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas) 40,955 5. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 42,065 6. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 47,837 7. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 50,287 8. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 56,446 9. Esteban Ocon (Francja/Haas) 1.15,464 10. Gabriel Bortoleto (Brazylia/Kick Sauber) 1.16,863 Klasyfikacja generalna MŚ F1 (po 20 z 24 wyścigów): 1. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 357 pkt 2. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 356 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing) 321 4. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 258 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 210 6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 146 7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 97 8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams) 73 9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber) 41 10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls) 39 Klasyfikacja konstruktorów: 1. McLaren 713 pkt (mistrz świata) 2. Ferrari 356 3. Mercedes 355 4. Red Bull Racing 346 5. Williams 111 6. Racing Bulls 72.

