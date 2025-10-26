Lando Norris wygrał w Meksyku! Brytyjczyk liderem klasyfikacji generalnej F1

Brytyjczyk Lando Norris (McLaren) wygrał w niedzielę wyścig Formuły 1 o Grand Prix Meksyku, dwudziestą rundę mistrzostw świata i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu na cztery eliminacje przed końcem sezonu. Drugie miejsce zajął Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci był broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Bolid Formuły 1 w barwach pomarańczowo-czarnych jedzie po torze.
fot. PAP/EPA/MARIO GUZMAN
Lando Norris wygrał Grand Prix Meksyku.

Po starcie nie było niespodzianki, dobrze zaprezentował się Norris, utrzymał prowadzenie wywalczone w sobotę w kwalifikacjach. Za nim jechali Leclerc i Lewis Hamilton z Ferrari. Norris dość szybko zaczął odjeżdżać Leclercowi, który ściął zakręt i wyszedł na prowadzenie, ale musiał po decyzji sędziów oddać pozycję lidera kierowcy McLarena.

 

Później takich przypadków było jeszcze kilka, Brytyjczyk George Russell z Mercedesa skarżył się na Verstappena, a Holender na Hamiltona. Problemy na starcie miał Piastri, po trzech okrążeniach spadł na 11. pozycję i musiał później odrabiać straty.

 

Na szóstym okrążeniu Hamilton ściął ponownie zakręt i wyprzedził Verstappena. Sędziowie nie mieli sentymentu i wielokrotny mistrz świata dostał 10 s kary. Hamilton na 26. okrążeniu zjechał do serwisu na zmianę opon, przez 10 s odrabiał karę, mechanicy nie mogli się nawet zbliżyć do jego bolidu. Gdy w końcu zmienili mu opony, Brytyjczyk wrócił na tor na 14. pozycji i to był koniec jego marzeń o dobrym wyniku w Meksyku.

 

W drugiej części wyścigu Norris miał ponad 25 s przewagi nad Leclerkiem i spokojnie jechał po zwycięstwo. Za Monakijczykiem czaił się Verstappen, ale jego strata do kierowcy Ferrari dość długo także utrzymywała się w przedziale 8-10 s. Dopiero w końcówce Verstappen zdecydowanie przyśpieszył, Leclerc jednak nie dał mu się zaskoczyć i z niewielką przewagą nad Holendrem wywalczył drugą lokatę.

 

Gwiazdą wyścigu w Meksyku był Oliver Bearman z Haasa. Startując z piątej linii młody Brytyjczyk dobrze wykorzystał zamieszanie na początku wyścigu, przebił się do czołówki i dość długo jechał na trzeciej pozycji. Ostatecznie był czwarty, został wybrany najlepszym kierowcą wyścigu. W końcówce Piastri próbował go wyprzedzić, gdyż wywalczenie czwartej lokaty dawało Australijczykowi możliwość utrzymania pozycji lidera mistrzostw świata.

 

To się jednak nie udało, Piastri był piąty i spadł w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata na drugie miejsce mając na koncie 356 pkt. O 1 pkt wyprzedza go partner z teamu Norris. Trzeci jest Verstappen - 321 pkt.

 

Za dwa tygodnie 9 listopada zostanie rozegrana 21. runda mistrzostw świata - wyścig o Grand Prix Brazylii.

 

Wyniki GP Meksyku:

 1. Lando Norris (W. Brytania/McLaren)          1:37.58,574
 2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)          strata 30,324 s
 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing)        31,049
 4. Oliver Bearman (W. Brytania/Haas)                40,955
 5. Oscar Piastri (Australia/McLaren)                42,065
 6. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes)          47,837
 7. George Russell (W. Brytania/Mercedes)            50,287
 8. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari)             56,446
 9. Esteban Ocon (Francja/Haas)                    1.15,464
10. Gabriel Bortoleto (Brazylia/Kick Sauber)       1.16,863

Klasyfikacja generalna MŚ F1 (po 20 z 24 wyścigów):

 1. Lando Norris (W. Brytania/McLaren)          357 pkt
 2. Oscar Piastri (Australia/McLaren)           356
 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull Racing)   321
 4. George Russell (W. Brytania/Mercedes)       258
 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)            210
 6. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari)        146
 7. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes)      97
 8. Alexander Albon (Tajlandia/Williams)         73
 9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Kick Sauber)        41
10. Isack Hadjar (Francja/Racing Bulls)          39

Klasyfikacja konstruktorów:

 1. McLaren         713 pkt (mistrz świata)
 2. Ferrari         356
 3. Mercedes        355
 4. Red Bull Racing 346
 5. Williams        111
 6. Racing Bulls     72.
RM, PAP
