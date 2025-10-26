Ostatnie tygodnie były trudne dla sympatyków Legii. Stołeczna ekipa przegrała dwa ligowe mecze z rzędu - z Górnikiem Zabrze (1:3) i Zagłębiem Lubin (1:3). Osłodą było natomiast czwartkowe zwycięstwo w Lidze Konferencji z Szachtarem Donieck (2:1).





W zupełnie innych humorach do niedzielnej konfrontacji przygotowywał się Lech. "Kolejorz" przegrał z mistrzem Gibraltaru Lincoln Red Imps 1:2. Na dodatek w poprzedniej kolejce ligowej zremisował 2:2 z Pogonią Szczecin, choć przeważał przez całe spotkanie.

Co ciekawe, podopieczni Nielsa Frederiksena prezentują się lepiej na wyjazdach, w roli gości poznaniacy jeszcze w tym sezonie ligowym nie przegrali. Jak będzie w Warszawie?





Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 20:15.

ST. Polsat Sport