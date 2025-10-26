Po raz pierwszy w roli szkoleniowca jednej z drużyn w El Clasico wystąpi Hiszpan Xabi Alonso, który latem zastąpił Włocha Carlo Ancelottiego na ławce trenerskiej Realu. Atmosferę tego meczu zna jednak dobrze, bo był piłkarzem stołecznego klubu w latach 2009-14.

W niedzielę ciążyć będzie na nim spora presja, bo Real ma sporo do udowodnienia. W poprzednim sezonie spotykał się z Barceloną cztery razy: dwa razy w ekstraklasie, raz w Pucharze i raz w Superpucharze Hiszpanii. Katalończycy odnieśli komplet zwycięstw - 4:0, 5:2, 3:2 i 4:3 - i ostatecznie triumfowali we wszystkich tych rozgrywkach, podczas gdy "Królewscy" zakończyli sezon bez żadnego trofeum.

W tabeli po dziewięciu kolejkach Real i Barcelona tradycyjnie są najlepsze. Lider z Madrytu zgromadził 24 punkty, a druga "Duma Katalonii" ma o dwa mniej. Trzeci Villarreal wywalczył 20 pkt.

Nie tylko z racji pozycji w tabeli minimalnym faworytem wydaje się Real. W środę pokonał u siebie Juventus Turyn 1:0, odnosząc 11. zwycięstwo w 12. spotkaniu o stawkę w tym sezonie. Tymczasem Barcelona została już pokonana przez Sevillę oraz Paris Saint-Germain, a ponadto zremisowała z Rayo Vallecano.

Przemawiający do wyobraźni wynik wtorkowego starcia w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus - 6:1 - może formować oczekiwania kibiców na niedzielę, ale nawet w tym spotkaniu podopieczni niemieckiego trenera Hansiego Flicka nie zachwycali. Przy stanie 2:1 dla Barcelony zespół z Grecji, który we wcześniejszych dwóch kolejkach LM nie strzelił gola, cały czas pozostawał w grze, dopóki sędzia w kontrowersyjnych okolicznościach nie usunął jednego z zawodników gości z boiska. Grający w osłabieniu Olympiakos wkrótce po tym praktycznie się poddał.

Na niekorzyść Katalończyków przemawiają też liczne kontuzje. Jedna z nich trapi Roberta Lewandowskiego, którego w niedzielę zabraknie. Inne dotyczą bramkarzy Joana Garcii i Niemca Marca-Andre ter Stegena, a to oznacza, że praktycznie pewne miejsce w wyjściowym składzie ma Wojciech Szczęsny. Ponadto kontuzjowani są Dani Olmo i Gavi. Samego Flicka też zabraknie przy linii bocznej, bo w poprzedniej kolejce z Gironą (2:1) zobaczył czerwoną kartkę.

Problemy ze zdrowiem są też w Realu. Xabi Alonso nie będzie mógł wystawić Austriaka Davida Alaby i Niemca Antonio Ruedigera, a niepewny jest los Deana Huijsena, Anglika Trenta Alexandra-Arnolda i Daniego Carvajala.

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.