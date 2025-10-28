We wtorek odbyło się losowanie grup WTA Finals 2025. Świątek trafiła do grupy Serena Williams, a jej rywalkami będą Amanda Anisimowa, Jelena Rybakina oraz wcześniej wspomniana Keys. I to właśnie z tą ostatnią zagra jako pierwszą w saudyjskim turnieju.



Z kolei w grupie Steffi Graff zagrają Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula oraz Jasmine Paolini.

Świątek i Keys grały ze sobą siedmiokrotnie. Pięć razy lepsza była Polka - w tym w ich ostatnim starciu w Madrycie. Świątek wygrała w trzech setach (0:6, 6:3, 6:2).

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Iga Świątek - Madison Keys. Kiedy jest mecz? O której godzinie gra Świątek w WTA Finals?

Kiedy jest mecz Świątek - Keys? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy ogłosili we wtorek, że w piątek turniej zainaugurują spotkania Sabalenka - Paolini oraz Gauff - Pegula. To oznacza, że mecz Świątek - Keys w WTA Finals odbędzie się w sobotę 1 listopada. Godzina meczu Świątek jest już znana. Obie tenisistki wejdą na kort nie przed godziną 16:00.