Tenis

Iga Świątek - Madison Keys to pierwszy mecz Polki na WTA Finals 2025 w Rijadzie. Kiedy jest mecz Świątek - Keys? O której godzinie gra Świątek w WTA Finals?

Dwie tenisistki, Iga Świątek po lewej i Madison Keys po prawej, w trakcie meczu.
fot. PAP

We wtorek odbyło się losowanie grup WTA Finals 2025. Świątek trafiła do grupy Serena Williams, a jej rywalkami będą Amanda Anisimowa, Jelena Rybakina oraz wcześniej wspomniana Keys. I to właśnie z tą ostatnią zagra jako pierwszą w saudyjskim turnieju.


Z kolei w grupie Steffi Graff zagrają Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula oraz Jasmine Paolini.

 

Świątek i Keys grały ze sobą siedmiokrotnie. Pięć razy lepsza była Polka - w tym w ich ostatnim starciu w Madrycie. Świątek wygrała w trzech setach (0:6, 6:3, 6:2).

 

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Iga Świątek - Madison Keys. Kiedy jest mecz? O której godzinie gra Świątek w WTA Finals?

Kiedy jest mecz Świątek - Keys? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy ogłosili we wtorek, że w piątek turniej zainaugurują spotkania Sabalenka - Paolini oraz Gauff - Pegula. To oznacza, że mecz Świątek - Keys w WTA Finals odbędzie się w sobotę 1 listopada. Godzina meczu Świątek jest już znana. Obie tenisistki wejdą na kort nie przed godziną 16:00.

WTA Finals: Świątek - Madison Keys. Iga wygra?

