3:0 w siatkarskich derbach! W efektownym stylu wygrali prestiżowe starcie

Drużyna z Torunia w kapitalnym stylu rozpoczęła premierową partię (8:1), a znakomicie w tym fragmencie grał Jakub Skadorwa. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku, a w całym secie oddali rywalom tylko jeden punkt po własnym błędzie. Siatkarze BKS próbowali nawiązać walkę, zmniejszyli straty do dwóch oczek (19:17), ale w końcówce Anioły utrzymały przewagę (25:21).

Druga odsłona miała podobny przebieg, tym razem jednak przewaga gospodarzy była bardziej wyraźna. Anioły nadal miały wyraźną przewagę w ofensywie, lepiej też prezentowały się w polu serwisowym. W środkowej części seta poszła punktowa seria gospodarzy od stanu 9:7 do 16:7, gdy zagrywał Błażej Podleśny. W końcówce torunianie utrzymali punktowy dystans, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Maciej Krysiak (25:17).

W trzecim secie obie drużyny toczyły na początku wyrównaną rywalizację. Gospodarze odskoczyli dzięki dobrej zagrywce - dwoma asami popisał się Łukasz Kalinowski (16:12), później jego wyczyn powtórzył Markus Kosian (21:13), a kolejny punkt z zagrywki dołożył Jakub Skadorwa (23:14). Piłkę meczową wywalczył Maciej Krysiak (24:16), a w ostatniej akcji Skadorwa przedarł się przez blok rywali (25:17).

Najwięcej punktów: Jakub Skadorwa (18), Maciej Krysiak (12), Łukasz Kalinowski (11), Kamil Urbańczyk (6) – Anioły; Patryk Mendel (6) – BKS. Przewaga gospodarzy w ataku i dominacja w polu serwisowym (asy 10–1). MVP: Błażej Podleśny.

CUK Anioły Toruń – BKS Bydgoszcz 3:0 (25:21, 25:17, 25:17)

Anioły: Konrad Jankowski, Błażej Podleśny, Łukasz Kalinowski, Kamil Urbańczyk, Jakub Skadorwa, Maciej Krysiak – Mateusz Podborączyński (libero) oraz Markus Kosian, Adam Surgut. Trener: Marcin Kryś.

BKS: Emil Narkowicz, Błażej Bień, Patryk Mendel, Mateusz Siwicki, Łukasz Szarek, Jakub Kraut – Bartosz Dzierżyński (libero) oraz Dominik Rakowski, Oliwier Winiarski, Sebastian Lisicki, Adam Golik. Trener: Michal Masny.

