Puchar Polski: Arka Gdynia - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Arka Gdynia - Górnik Zabrze to spotkanie w ramach drugiej rundy Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:00.

W rywalizacji w 2. rundzie biorą udział 32 zespoły - 14 z PKO BP Ekstraklasy, 8 z Betclic 1 Ligi, 4 z drugiej, 4 z trzeciej, jedna z czwartej oraz jedna z piątej ligi.

Zwycięzcy 16 par awansują do 1/8 finału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych, co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.

Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie

ST, Polsat Sport
ARKA GDYNIAGÓRNIK ZABRZEPIŁKA NOŻNAPUCHAR POLSKI

