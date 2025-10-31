PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin. Gdzie oglądać?

Oba zespoły jeszcze całkiem niedawno grały w PlusLidze. Gospodarze z elity spadli po sezonie 2022/2023. Od tego czasu bezskutecznie walczą o powrót do niej.



Goście natomiast rywalizowali w PlusLidze w poprzedniej edycji. Po zaledwie jednym sezonie wrócili jednak na zaplecze.



I jedni, i drudzy rozegrali dotychczas po siedem spotkań. BBTS wygrał pięć, a przegrał dwa. MKS zanotował natomiast cztery zwycięstwa i trzy porażki.



Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.