PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin. Stream online
BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin to mecz w ramach PLS 1. Ligi. Gdzie oglądać spotkanie? Sprawdź poniżej.
PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin. Gdzie oglądać?
Oba zespoły jeszcze całkiem niedawno grały w PlusLidze. Gospodarze z elity spadli po sezonie 2022/2023. Od tego czasu bezskutecznie walczą o powrót do niej.
Goście natomiast rywalizowali w PlusLidze w poprzedniej edycji. Po zaledwie jednym sezonie wrócili jednak na zaplecze.
I jedni, i drudzy rozegrali dotychczas po siedem spotkań. BBTS wygrał pięć, a przegrał dwa. MKS zanotował natomiast cztery zwycięstwa i trzy porażki.
Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.
Przejdź na Polsatsport.pl