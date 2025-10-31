PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin. Stream online

Jakub ŻelepieńSiatkówka

BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin to mecz w ramach PLS 1. Ligi. Gdzie oglądać spotkanie? Sprawdź poniżej.

Dłonie siatkarza trzymające piłkę do siatkówki.
fot. Cyfrasport
PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin. Gdzie oglądać?

Oba zespoły jeszcze całkiem niedawno grały w PlusLidze. Gospodarze z elity spadli po sezonie 2022/2023. Od tego czasu bezskutecznie walczą o powrót do niej.


Goście natomiast rywalizowali w PlusLidze w poprzedniej edycji. Po zaledwie jednym sezonie wrócili jednak na zaplecze.


I jedni, i drudzy rozegrali dotychczas po siedem spotkań. BBTS wygrał pięć, a przegrał dwa. MKS zanotował natomiast cztery zwycięstwa i trzy porażki.


Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

 

 

PLS 1 LIGASIATKÓWKA
