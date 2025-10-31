Polska - Czechy. Relacja live i wynik na żywo online. Mecz towarzyski piłkarzy ręcznych

Starcie Polska - Czechy to mecz sparingowy rozgrywany w trakcie październikowo-listopadowego okna reprezentacyjnego. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Czechy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Starcie Polski z Czechami będzie jednym z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy 2026, które w styczniu odbędą się w Danii, Norwegii i Szwecji. Mecz ma mieć przede wszystkim charakter testowy - trener Jota Gonzalez zamierza sprawdzić różne warianty gry oraz dać szansę zawodnikom walczącym o miejsce w składzie na turniej. Dla wielu szczypiornistów będzie to wyjątkowa okazja, by przekonać do siebie hiszpańskiego selekcjonera.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska - Czechy: Mecz o paradoksalnie wielkim znaczeniu

 

Biało-Czerwoni przystępują do tego meczu w mocno eksperymentalnym zestawieniu. Z powodu kontuzji zabraknie kilku kluczowych graczy, m.in. Michała Olejniczaka, Damiana Przytuły, Piotra Jędraszczyka i Macieja Gębali. Z powodów zdrowotnych i organizacyjnych w kadrze nie znaleźli się również Arkadiusz Moryto i Szymon Sićko, a ich nieobecność wywołała sporo dyskusji. Wśród powołanych znaleźli się natomiast debiutanci, m.in. Leon Łazarczyk czy Piotr Mielczarski.

 

Zgrupowanie w Szczyrku i Wałbrzychu jest dopiero drugim, podczas którego Jota Gonzalez prowadzi polską drużynę narodową.

 

ŁO, Polsat Sport
