Starcie Polski z Czechami będzie jednym z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy 2026, które w styczniu odbędą się w Danii, Norwegii i Szwecji. Mecz ma mieć przede wszystkim charakter testowy - trener Jota Gonzalez zamierza sprawdzić różne warianty gry oraz dać szansę zawodnikom walczącym o miejsce w składzie na turniej. Dla wielu szczypiornistów będzie to wyjątkowa okazja, by przekonać do siebie hiszpańskiego selekcjonera.

Biało-Czerwoni przystępują do tego meczu w mocno eksperymentalnym zestawieniu. Z powodu kontuzji zabraknie kilku kluczowych graczy, m.in. Michała Olejniczaka, Damiana Przytuły, Piotra Jędraszczyka i Macieja Gębali. Z powodów zdrowotnych i organizacyjnych w kadrze nie znaleźli się również Arkadiusz Moryto i Szymon Sićko, a ich nieobecność wywołała sporo dyskusji. Wśród powołanych znaleźli się natomiast debiutanci, m.in. Leon Łazarczyk czy Piotr Mielczarski.

Zgrupowanie w Szczyrku i Wałbrzychu jest dopiero drugim, podczas którego Jota Gonzalez prowadzi polską drużynę narodową.

ŁO, Polsat Sport