Hitem trzeciej kolejki PlusLigi bez wątpienia będzie pierwsze sobotnie starcie. Wicelider tabeli, JSW Jastrzębski Węgiel, podejmie we własnej hali aktualnego lidera rozgrywek - PGE Projekt Warszawa. Oba zespoły pozostają niepokonane w obecnym sezonie.

Warszawianie mają na koncie zwycięstwa nad InPost ChKS Chełm (3:0) u siebie oraz Aluronem CMC Wartą Zawiercie (3:0) na wyjeździe. Z kolei Jastrzębianie rozpoczęli sezon od trudnego meczu w Olsztynie, gdzie po pięciosetowym boju pokonali Indykpol AZS, a w drugiej kolejce pewnie wygrali 3:0 z Ślepskiem Malow Suwałki przed własną publicznością.

Poprzednie bezpośrednie spotkanie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się triumfem Projektu, który tym samym przypieczętował zdobycie brązowego medalu w rywalizacji o trzecie miejsce w ubiegłym sezonie PlusLigi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu JSW Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

ŁO, Polsat Sport