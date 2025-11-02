Lewandowski ostatni raz zagrał 12 października w meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą w Kownie. Polacy wygrali 2:0, a jedną bramkę zdobył 37-napastnik, które ze zgrupowania wrócił z kontuzją mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Opuścił trzy spotkania Barcelony: z Gironą (2:1), Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów (6:1) i Realem Madryt (1:2).

Przeciwko Elche z pewnością nie zagra natomiast Pedri, gdyż jest zawieszony za czerwoną kartkę, którą otrzymał pod koniec meczu z Realem. Co gorsza, pomocnik doznał kontuzji w ostatnim El Clasico. Będzie pauzował przez około miesiąc z powodu naderwania mięśnia dwugłowego w lewej nodze.

Do zdrowia wraca natomiast bramkarz Joan Garcia, który latem został sprowadzony z Espanyolu. Zastępuje go Wojciech Szczęsny. W tym sezonie Polak rozegrał sześć meczów, w których stracił 11 bramek. Barcelona przegrała trzy z nich - z PSG 1:2, z Sevillą 1:4 i z Realem 1:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Elche CF na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.