Sabalenka - Kyrgios. Kiedy mecz? Gdzie? Znamy szczegóły!

O tym meczu mówiło się od dawna, choć nie każdy fan tenisa wierzył, że faktycznie do takiego starcia dojdzie. Jak się okazało, spotkanie Sabalenka - Kyrgios zostało oficjalnie ogłoszone i potwierdzone.

Wydarzenie ma nawiązywać do wspomnianej "bitwy płci", do której doszło w 1973 roku. Wówczas zmierzyli się ze sobą legendarna Billie Jean King oraz Bobby Riggs. Wówczas Billie Jean King pokonała Riggsa.

Sabalenka - Kyrgios. Kiedy mecz?

Kiedy mecz Sabalenka - Kyrgios? Jak się okazało, nietypowe spotkanie zostanie rozegrane 28 grudnia 2025 roku.

Sabalenka - Kyrgios. Gdzie mecz?

Poznaliśmy również lokalizację tego starcia. Mecz Sabalenka - Kyrgios zostanie rozegrany w Dubaju.

BS, Polsat Sport