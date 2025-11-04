Sabalenka - Kyrgios. Kiedy mecz? Gdzie? Znamy szczegóły!

Aryna Sabalenka zmierzy się w starciu z... Nickiem Kyrgiosem. Kiedy mecz Sabalenka - Kyrgios? Gdzie zostanie rozegrany mecz Sabalenka - Kyrgios w ramach "bitwy płci"?

Aryna Sabalenka uśmiecha się w srebrnej kurtce.
fot. PAP
Sabalenka - Kyrgios. Kiedy mecz? Gdzie? Znamy szczegóły!
  • Oficjalnie potwierdzono mecz Sabalenka - Kyrgios
  • Wydarzenie nawiązuje do 'bitwy płci' z 1973 roku
  • Mecz odbędzie się 28 grudnia 2025 roku
  • Starcie rozegrane zostanie w Dubaju

O tym meczu mówiło się od dawna, choć nie każdy fan tenisa wierzył, że faktycznie do takiego starcia dojdzie. Jak się okazało, spotkanie Sabalenka - Kyrgios zostało oficjalnie ogłoszone i potwierdzone.

 

Wydarzenie ma nawiązywać do wspomnianej "bitwy płci", do której doszło w 1973 roku. Wówczas zmierzyli się ze sobą legendarna Billie Jean King oraz Bobby Riggs. Wówczas Billie Jean King pokonała Riggsa.

Sabalenka - Kyrgios. Kiedy mecz?

Kiedy mecz Sabalenka - Kyrgios? Jak się okazało, nietypowe spotkanie zostanie rozegrane 28 grudnia 2025 roku.

Sabalenka - Kyrgios. Gdzie mecz?

Poznaliśmy również lokalizację tego starcia. Mecz Sabalenka - Kyrgios zostanie rozegrany w Dubaju.

BS, Polsat Sport
