Sabalenka - Kyrgios. Kiedy mecz? Gdzie? Znamy szczegóły!
Aryna Sabalenka zmierzy się w starciu z... Nickiem Kyrgiosem. Kiedy mecz Sabalenka - Kyrgios? Gdzie zostanie rozegrany mecz Sabalenka - Kyrgios w ramach "bitwy płci"?
- Oficjalnie potwierdzono mecz Sabalenka - Kyrgios
- Wydarzenie nawiązuje do 'bitwy płci' z 1973 roku
- Mecz odbędzie się 28 grudnia 2025 roku
- Starcie rozegrane zostanie w Dubaju
O tym meczu mówiło się od dawna, choć nie każdy fan tenisa wierzył, że faktycznie do takiego starcia dojdzie. Jak się okazało, spotkanie Sabalenka - Kyrgios zostało oficjalnie ogłoszone i potwierdzone.
Wydarzenie ma nawiązywać do wspomnianej "bitwy płci", do której doszło w 1973 roku. Wówczas zmierzyli się ze sobą legendarna Billie Jean King oraz Bobby Riggs. Wówczas Billie Jean King pokonała Riggsa.
Sabalenka - Kyrgios. Kiedy mecz?
Kiedy mecz Sabalenka - Kyrgios? Jak się okazało, nietypowe spotkanie zostanie rozegrane 28 grudnia 2025 roku.
Sabalenka - Kyrgios. Gdzie mecz?
Poznaliśmy również lokalizację tego starcia. Mecz Sabalenka - Kyrgios zostanie rozegrany w Dubaju.