Koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska staną przed szansą na trzecie zwycięstwo w rozgrywkach EuroCup. Śląsk dotychczas triumfował w starciach z Neptunasem Kłajpeda (95:85) i U-BT Cluj-Napoca (94:93). Lepsi od wrocławian okazywali się z kolei koszykarze Reyer Venezii (92:104), Manresy (62:74) i Hapoelu Jerusalem (69:86).





Aris może pochwalić się takimi samymi wynikami jak wrocławianie, Grecy wygrali dwa spotkania i przegrali trzy. Od obu ekip gorszy bilans ma jedynie Veolia Towers Hamburg.





Śląsk mierzył się już wcześniej z zespołem Arisu. W 2023 roku, również w ramach EuroCupu, obydwie ekipy były razem w jednej grupie. Wrocławianie dwukrotnie wtedy przegrali z drużyną z Salonik.





Oprócz rywalizacji z drużyną z Grecji, koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska zagrają jeszcze z Veolią Towers Hamburg, Bahcesehirem Koleji i Cedevitą Olimpija. Następnie rozegrana zostanie runda rewanżowa.





Relacja live i wynik na żywo meczu Aris Thessaloniki Betsson - WKS Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

ST, Polsat Sport