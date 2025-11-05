EuroCup: Aris Thessaloniki Betsson - WKS Śląsk Wrocław na żywo. Relacja live i wynik online

Koszykówka

Aris Thessaloniki Betsson - WKS Śląsk Wrocław to spotkanie szóstej kolejki EuroCupu. Relacja live i wynik na żywo meczu Aris Thessaloniki Betsson - WKS Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska staną przed szansą na trzecie zwycięstwo w rozgrywkach EuroCup. Śląsk dotychczas triumfował w starciach z Neptunasem Kłajpeda (95:85) i U-BT Cluj-Napoca (94:93). Lepsi od wrocławian okazywali się z kolei koszykarze Reyer Venezii (92:104), Manresy (62:74) i Hapoelu Jerusalem (69:86).

Aris może pochwalić się takimi samymi wynikami jak wrocławianie, Grecy wygrali dwa spotkania i przegrali trzy. Od obu ekip gorszy bilans ma jedynie Veolia Towers Hamburg.

Śląsk mierzył się już wcześniej z zespołem Arisu. W 2023 roku, również w ramach EuroCupu, obydwie ekipy były razem w jednej grupie. Wrocławianie dwukrotnie wtedy przegrali z drużyną z Salonik.

Oprócz rywalizacji z drużyną z Grecji, koszykarze ze stolicy Dolnego Śląska zagrają jeszcze z Veolią Towers Hamburg, Bahcesehirem Koleji i Cedevitą Olimpija. Następnie rozegrana zostanie runda rewanżowa.

ST, Polsat Sport
ARIS THESSALONIKIEUROCUPKOSZYKÓWKAMECZPOLSAT SPORTROZGRYWKIŚLĄSK WROCŁAWWYNIKI

