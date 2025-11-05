Liga Mistrzów: Manchester City - Borussia Dortmund. Relacja live i wynik na żywo

W środowym starciu Manchester City podejmie Borussię Dortmund. Obie drużyny podejdą do tego spotkania po zwycięstwach. Manchester City pokonał Villarreal 2:0, a Borussia ograła Kopenhagę 4:2.

Przyzwoity czas mają także na krajowym podwórku, gdzie drużyna Pepa Guardioli zajmuje drugie miejsce w tabeli, a Dortmundczycy są po dwóch zwycięstwach z rzędu w lidze i awansie do następnej rundy Pucharu Niemiec.

Obie drużyny wystąpią bez większych problemów kadrowych. W Borussii pod znakiem zapytania stoją występy Niklasa Suele oraz Nico Schlotterbecka.

Ostatnie spotkanie obu drużyn odbyło się w 2022 roku i zakończyło się bezbramkowym remisem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester City - Borussia Dortmund na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

Polsat Sport