Koszykarze stołecznej Legii nie zachwycają w europejskich rozgrywkach, przegrali przed własną publicznością właśnie z Promitheas Patras (64:68), wcześniej w pierwszej kolejce zbyt mocny dla warszawskiej ekipy okazał się Rytas Wilno (85:93). Jedyne jak dotąd zwycięstwo w Pucharze Europy FIBA podopieczni Heiko Rannuli odnieśli w ostatniej kolejce, pokonując Academics Heidelberg (74:67). Lepiej warszawiacy radzą sobie w ORLEN Basket Lidze, gdzie, podobnie jak Trefl Sopot, jeszcze nie zaznali smaku porażki.





Przeciwnicy z Patras, oprócz triumfu nad Legią (68:64), pokonali również Academics Heidelberg (89:83). Podobnie jak koszykarze z Warszawy, Grecy nie znaleźli sposobu na Rytas Wilno i przegrali (79:98).

Relacja live i wynik na żywo meczu Promitheas Patras – Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

ST, Polsat Sport