PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia. Gdzie obejrzeć hit PlusLigi? Transmisja TV i stream online

PGE Projekt Warszawa efektownie rozpoczął nowy sezon PlusLigi. Na inaugurację pewnie pokonał u siebie ekipę beniaminka - InPost ChKS Chełm 3:0. W kolejnych meczach grał na wyjazdach z drużynami z czołowej czwórki z poprzedniego sezonu i również pewnie wygrał w trzech setach - najpierw z Aluron CMC Wartą Zawiercie, a następnie z JSW Jastrzębskim Węglem. Trzy mecze, trzy zwycięstwa, komplet punktów i sety 9–0 - to świetny bilans na początku sezonu.

Asseco Resovia również wygrała trzy mecze, ale straciła jeden punkt. Pokonała kolejno Ślepsk Malow Suwałki 3:1 na wyjeździe, oraz Energa Trefl Gdańsk 3:2 i Cuprum Stilon Gorzów 3:0 na Podpromiu.

To będzie pięćdziesiąty mecz obu zespołów w rozgrywkach PlusLigi. W dotychczasowych starciach 19 razy wygrała drużyna ze stolicy, a 30 spotkań wygrali rzeszowianie. W poprzednim sezonie, w fazie zasadniczej PGE Projekt Warszawa wygrał u siebie 3:2, ale przegrał w Rzeszowie 0:3. Pomiędzy zespołami doszło do "wymiany" przyjmujących - z Warszawy na Podkarpacie powędrował Artur Szalpuk, a odwrotny kierunek obrał Bartosz Bednorz.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off. Transmisje spotkań PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów w czwartek 6 listopada o godzinie 20.30 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.