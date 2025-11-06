Czas na trzecią kolejkę piłkarskiej Ligi Konferencji. Do tej pory Legia rozegrała dwa mecze i zdobyła trzy punkty - najpierw przegrała z tureckim Samsunsporem, a następnie wygrała z Szachtarem Donieck.

Jeszcze lepiej radzi sobie najbliższy rywal Legii, Celje. Ekipa ze Słowenim ma na swoim koncie komplet punktów dzięki wygranym z AEK Ateny i Shamrock Rovers.

W ostatnich tygodniach sporo działo się w Legii, jeśli chodzi o kwestię trenera klubu. Ostatecznie włodarze klubu z Warszawy podziękowali za współpracę Rumunowi Edwardowi Iordanescu. Tymczasowo Legię prowadzi Inaki Astiz.

Jak Legia poradzi sobie w czwartkowym meczu LKE?



Relacja live i wynik na żywo meczu Celje - Legia Warszawa od godziny 18.45 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport