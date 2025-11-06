Liga Konferencji: Celje - Legia Warszawa. Relacja na żywo

Celje - Legia Warszawa to czwartkowy mecz piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na trzecią kolejkę piłkarskiej Ligi Konferencji. Do tej pory Legia rozegrała dwa mecze i zdobyła trzy punkty - najpierw przegrała z tureckim Samsunsporem, a następnie wygrała z Szachtarem Donieck.

 

Jeszcze lepiej radzi sobie najbliższy rywal Legii, Celje. Ekipa ze Słowenim ma na swoim koncie komplet punktów dzięki wygranym z AEK Ateny i Shamrock Rovers.

 

W ostatnich tygodniach sporo działo się w Legii, jeśli chodzi o kwestię trenera klubu. Ostatecznie włodarze klubu z Warszawy podziękowali za współpracę Rumunowi Edwardowi Iordanescu. Tymczasowo Legię prowadzi Inaki Astiz.

 

Jak Legia poradzi sobie w czwartkowym meczu LKE?

Relacja live i wynik na żywo meczu Celje - Legia Warszawa od godziny 18.45 na Polsatsport.pl.

LEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA

