Liga Konferencji: Celje - Legia Warszawa. Relacja na żywo
Celje - Legia Warszawa to czwartkowy mecz piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na trzecią kolejkę piłkarskiej Ligi Konferencji. Do tej pory Legia rozegrała dwa mecze i zdobyła trzy punkty - najpierw przegrała z tureckim Samsunsporem, a następnie wygrała z Szachtarem Donieck.
Jeszcze lepiej radzi sobie najbliższy rywal Legii, Celje. Ekipa ze Słowenim ma na swoim koncie komplet punktów dzięki wygranym z AEK Ateny i Shamrock Rovers.
W ostatnich tygodniach sporo działo się w Legii, jeśli chodzi o kwestię trenera klubu. Ostatecznie włodarze klubu z Warszawy podziękowali za współpracę Rumunowi Edwardowi Iordanescu. Tymczasowo Legię prowadzi Inaki Astiz.
Jak Legia poradzi sobie w czwartkowym meczu LKE?
Relacja live i wynik na żywo meczu Celje - Legia Warszawa od godziny 18.45 na Polsatsport.pl.