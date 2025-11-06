Czas na trzecią kolejkę piłkarskiej Ligi Konferencji. Do tej pory Jagiellonia rozegrała dwa mecze i zdobyła cztery punkty - najpierw wygrała z maltańskim Hamrun, a następnie zremisowała z francuskim Strasbourgiem.

Nieco gorzej radzi sobie najbliższy rywal Jagiellonii, Shkendija. Ekipa z Macedonii Północnej najpierw przegrała z Rayo Vallecano z Hiszpanii, ale następnie wygrała z irlandzkim Shelbourne.

W ostatnich tygodniach Jagiellonia jest w nieco słabszej formie. Co prawda podopieczni Adriana Siemieńca wywalczyli awans w krajowym pucharze po pokonaniu Miedzi Legnica, ale mają na swoim koncie passę dwóch porażek z rzędu w PKO BP Ekstraklasie - 1:2 z Górnikiem Zabrze i identyczny wynik z Rakowem Częstochowa.





Jak Jagiellonia poradzi sobie w czwartkowym meczu LKE?



Relacja live i wynik na żywo meczu Shkendija - Jagiellonia Białystok od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport