Liga Konferencji: Shkendija - Jagiellonia Białystok. Relacja na żywo

Piłka nożna

Shkendija - Jagiellonia Białystok to czwartkowy mecz piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na trzecią kolejkę piłkarskiej Ligi Konferencji. Do tej pory Jagiellonia rozegrała dwa mecze i zdobyła cztery punkty - najpierw wygrała z maltańskim Hamrun, a następnie zremisowała z francuskim Strasbourgiem.

 

Nieco gorzej radzi sobie najbliższy rywal Jagiellonii, Shkendija. Ekipa z Macedonii Północnej najpierw przegrała z Rayo Vallecano z Hiszpanii, ale następnie wygrała z irlandzkim Shelbourne.

 

W ostatnich tygodniach Jagiellonia jest w nieco słabszej formie. Co prawda podopieczni Adriana Siemieńca wywalczyli awans w krajowym pucharze po pokonaniu Miedzi Legnica, ale mają na swoim koncie passę dwóch porażek z rzędu w PKO BP Ekstraklasie - 1:2 z Górnikiem Zabrze i identyczny wynik z Rakowem Częstochowa.

Jak Jagiellonia poradzi sobie w czwartkowym meczu LKE?

Relacja live i wynik na żywo meczu Shkendija - Jagiellonia Białystok od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
