Nie żyje kierowca F1. Jeździł dla Ferrari i McLarena

Dramatyczne informacje napłynęły z Włoch. W wieku 84 lat zmarł Andrea De Adamich. Mężczyzna w przeszłości jeździł dla takich gigantów jak Ferrari i McLarena.

Płonący znicz na ciemnym tle, ze światłem rozchodzącym się promieniami.
fot. PAP
Zmarł Andrea De Adamich

Włoch pierwsze kroki stawiał w Formule 3. W 1968 roku zadebiutował w Formule 1, reprezentując Ferrari. Pierwszego wyścigu jednak nie ukończył. W 1970 zaczął startować dla McLarena.

 

Mężczyzna wziął udział w 34 wyścigach Grand Prix, w których zdobył łącznie sześć punktów. Jego ostatni start w F1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii - zakończył się karambolem. Niedługo po nim wycofał się ze sportu. 

 

Po zakończeniu kariery De Adamich został komentatorem. Pracował również w firmie przygotowującej samochody do wyścigów. 

KP, Polsat Sport
