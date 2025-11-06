Nie żyje kierowca F1. Jeździł dla Ferrari i McLarena

Włoch pierwsze kroki stawiał w Formule 3. W 1968 roku zadebiutował w Formule 1, reprezentując Ferrari. Pierwszego wyścigu jednak nie ukończył. W 1970 zaczął startować dla McLarena.

Mężczyzna wziął udział w 34 wyścigach Grand Prix, w których zdobył łącznie sześć punktów. Jego ostatni start w F1 - Grand Prix Wielkiej Brytanii - zakończył się karambolem. Niedługo po nim wycofał się ze sportu.

Po zakończeniu kariery De Adamich został komentatorem. Pracował również w firmie przygotowującej samochody do wyścigów.

KP, Polsat Sport