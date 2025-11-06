PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

PGE Projekt Warszawa kontra Asseco Resovia Rzeszów to hitowe starcie czwartej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl.

Oba zespoły bardzo dobrze rozpoczęły sezon. Po trzech kolejkach mają na kontach komplet zwycięstw. Ekipa z Podpromia straciła jednak po drodze jeden punkt i plasuje się na czwartym miejscu PlusLigi. Stołeczny zespół jest liderem tabeli.

 

W poprzedniej kolejce siatkarze z Warszawy ograli na wyjeździe JSW Jastrzębski Węgiel 3:0. Rzeszowianie z kolei triumfowali nad Cuprum Stilon Gorzów - również w trzech setach.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport
