Oba zespoły bardzo dobrze rozpoczęły sezon. Po trzech kolejkach mają na kontach komplet zwycięstw. Ekipa z Podpromia straciła jednak po drodze jeden punkt i plasuje się na czwartym miejscu PlusLigi. Stołeczny zespół jest liderem tabeli.

W poprzedniej kolejce siatkarze z Warszawy ograli na wyjeździe JSW Jastrzębski Węgiel 3:0. Rzeszowianie z kolei triumfowali nad Cuprum Stilon Gorzów - również w trzech setach.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport