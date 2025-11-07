Norrie i Tien w finale w Metz. Gdzie obejrzeć?

27. w światowym rankingu Norrie stanie przed szansą wygrania szóstego turnieju w karierze. Tien (38. ATP) nie ma jeszcze tytułu na koncie.

To będzie ich czwarty mecz. Wszystkie miały miejsce w tym roku; bilans to 2-1 na korzyść Amerykanina.

Z Polaków w Metz rywalizował Jan Zieliński. Ze Szwedem Andre Goranssonem odpadli w pierwszej rundzie debla.

Wyniki półfinałów:

Cameron Norrie (W.Brytania, 7) - Lorenzo Sonego (Włochy) 4:6, 6:2, 6:4

Learner Tien (USA) - Witalij Saczko (Ukraina) 6:1, 6:4

Transmisja finału w sobotę 8 listopada od 16:30 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.