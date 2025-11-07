Norrie i Tien w finale w Metz. Gdzie obejrzeć?
Cameron Norrie i Learner Tien zagrają w finale turnieju ATP 250 w Metz. Brytyjski tenisista pokonał Włocha Lorenzo Sonego 4:6, 6:2, 6:4, a Amerykanin wygrał z Ukraińcem Witalijem Saczką 6:1, 6:4.
27. w światowym rankingu Norrie stanie przed szansą wygrania szóstego turnieju w karierze. Tien (38. ATP) nie ma jeszcze tytułu na koncie.
To będzie ich czwarty mecz. Wszystkie miały miejsce w tym roku; bilans to 2-1 na korzyść Amerykanina.
Z Polaków w Metz rywalizował Jan Zieliński. Ze Szwedem Andre Goranssonem odpadli w pierwszej rundzie debla.
Wyniki półfinałów:
Cameron Norrie (W.Brytania, 7) - Lorenzo Sonego (Włochy) 4:6, 6:2, 6:4
Learner Tien (USA) - Witalij Saczko (Ukraina) 6:1, 6:4
Transmisja finału w sobotę 8 listopada od 16:30 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.