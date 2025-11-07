Ta drużyna rozczarowuje w tym sezonie. Oto jej nowy trener

53-letni Vanoli był piłkarzem Fiorentiny w latach 2000-02, a jako trener prowadził juniorskie kadry Italii oraz Spartaka Moskwa, Venezię i Torino.

ZOBACZ TAKŻE: Jan Urban odkrył karty. Kto z szansą na debiut, a kto został pominięty?

Poprzedni szkoleniowiec, 60-letni Pioli, w latach 2017-19 pracował już w Fiorentinie. Był także trenerem m.in. Lazio Rzym, Interu Mediolan i AC Milan. Swoją drugą przygodę z „Violą” rozpoczął w lipcu tego roku, ale w 10 meczach Serie A nie odniósł żadnego zwycięstwa (cztery remisy, sześć porażek).

To najgorszy początek sezonu w historii klubu, co doprowadziło do protestów kibiców.

Lepiej drużynie wiedzie się w Lidze Konferencji UEFA, gdzie ma na koncie sześć punktów po trzech kolejkach.