Ta drużyna rozczarowuje w tym sezonie. Oto jej nowy trener

Piłka nożna

Paolo Vanoli został nowym trenerem Fiorentiny, zajmującej ostatnie miejsce w tabeli włoskiej ekstraklasy piłkarskiej. Jego poprzednik Stefano Pioli został zwolniony w miniony wtorek. Drużyna z Florencji nie wygrała żadnego ligowego meczu w tym sezonie.

Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach z logo Ligi Konferencji Europy daje sobie piątkę.
fot. PAP
Piłkarze Fiorentiny

53-letni Vanoli był piłkarzem Fiorentiny w latach 2000-02, a jako trener prowadził juniorskie kadry Italii oraz Spartaka Moskwa, Venezię i Torino.

 

Poprzedni szkoleniowiec, 60-letni Pioli, w latach 2017-19 pracował już w Fiorentinie. Był także trenerem m.in. Lazio Rzym, Interu Mediolan i AC Milan. Swoją drugą przygodę z „Violą” rozpoczął w lipcu tego roku, ale w 10 meczach Serie A nie odniósł żadnego zwycięstwa (cztery remisy, sześć porażek).

 

To najgorszy początek sezonu w historii klubu, co doprowadziło do protestów kibiców.

 

Lepiej drużynie wiedzie się w Lidze Konferencji UEFA, gdzie ma na koncie sześć punktów po trzech kolejkach.

PIŁKA NOŻNAWŁOCHY
