Przed nami spotkanie dwóch drużyn PlusLigi, z których każda ma odmienne cele na tegoroczną kampanię.

Aluron CMC Warta chce zdobyć mistrzostwo Polski i jak na razie zespół prowadzony przez trenera Michała Winiarskiego radzi sobie świetnie na krajowych parkietach. Poza porażką 0:3 z PGE Projektem Warszawa zawodnicy z Jury zapisali na swoim koncie zwycięstwa z ZAKSĄ, Norwidem i Cuprum Stilonem.

Nieco inaczej wygląda sytuacja beniaminka, który przede wszystkim chce się w tym sezonie utrzymać. Siatkarze z Chełmszczyzny przegrali na inaugurację z PGE Projektem (0:3), ale w następnej kolejce odnieśli historyczne zwycięstwo nad Cuprum Stilonem (3:2). Potem jednak przyszła derbowa przegrana z mistrzem Polski – Bogdanką LUK Lublin (0:3).

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie – InPost ChKS Chełm od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

