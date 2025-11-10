Zarówno opolanki jak i mielczanki mają za sobą słodko-gorzki początek sezonu. Obie ekipy wygrały po dwa mecze, ale w dwóch musiały uznać wyższość rywalek. Więcej "dużych" punktów ugrały jednak "Akademiczki", które plasują się na szóstym miejscu w tabeli Tauron Ligi. Zawodniczki z województwa podkarpackiego zajmują 10. pozycję.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Mistrzowskie otwarcie mistrzyń i mistrzów...

W poprzednim tygodniu siatkarki z Mielca zagrały najsłabsze spotkanie w tym sezonie.W trzech ograł je Metalkas Pałac Bydgoszcz. UNI Opole z kolei wygrało 3:1 z Sokołem & Hagric Mogilno.

Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport