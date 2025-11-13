Tauron Liga: Sokół & Hagric Mogilno - Moya Radomka Radom. Relacja live i wynik na żywo

Sokół notuje słaby początek sezonu i w ligowej tabeli wyprzedza jedynie beniaminka z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jedyne punkty drużyny z Mogilna to efekt porażek 2:3 z Chemikiem Police i Metalkas Pałacem Bydgoszcz. Siatkarki Sokoła w ostatniej kolejce przegrały 0:3 z ŁKS-em Commercecon Łódź.





Zawodniczki Radomki z kolei na początku obecnej kampanii prezentują się świetnie. Zespół z Radomia przegrał tylko raz i to nie z byle kim, bo z KS DevelopRes Rzeszów - mistrzem Polski. W minionej serii gier Radomka pokonała 3:0 beniaminka Tauron Ligi - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sokół & Hagric Mogilno - Moya Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ST, Polsat Sport